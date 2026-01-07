شكرا لقرائتكم خبر فيصل المالكي موظفًا متميزًا بأمانة جدة خلال الشهر يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي هذا التكريم ضمن برامج التحفيز الداخلي التي تنفذها أمانة محافظة جدة، بهدف دعم بيئة العمل الإيجابية، وتعزيز ثقافة التميز بين منسوبيها، وتحفيز الكفاءات الوطنية على مواصلة العطاء.
وقدم المالكي عن شكره واعتزازه بهذا التقدير، مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة دعم قيادات الأمانة، وتعاون زملائه في العمل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار بذل الجهود بما يخدم تطوير الأداء ورفع جودة الخدمات البلدية.
