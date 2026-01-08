مفوض العون الإنساني تقف على الأوضاع الإنسانية بالنيل الأبيض

استقبل الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض بأمانة الحكومة بربك الاربعاء، الدكتورة سلوى آدم بنية مفوض العون الإنساني بالسودان .

وفور وصولها عقدت المفوض اجتماعاً مشتركاً مع حكومة الولاية ، وقفت خلاله على الأوضاع الإنسانية بمعسكرات النازحين الذين تستضيفهم النيل الأبيض من الولايات المتأثرة بالحرب و قدّمت المفوضية الاتحادية قافلة مساعدات إنسانية تضم أكثر من 13,440 جوال دقيق دعماً للنازحين من ولايات كردفان ودارفور الذين تستضيفهم الولاية.

وأشاد والي النيل الأبيض بجهود المفوضية الاتحادية في متابعة الوضع الإنساني بدقة ودعم حكومة الولاية في استضافة النازحين، وأكد الوالي أن أبواب الولاية مفتوحة لاستقبال الوافدين من مختلف الولايات المتأثرة بالحرب.

وأشاد بتعاون أهل النيل الأبيض في احتضان النازحين.

وقال ان الزيارة تعكس التنسيق المستمر بين الحكومة الاتحادية والولايات لمواجهة التحديات الإنسانية وتبرز دور ولاية النيل الأبيض في احتضان النازحين وتقديم الدعم اللازم لهم

فيما أكدت الدكتورة سلوى آدم بنية مفوض العون الإنساني الاتحادي التزام المفوضية بمواصلة دعم معسكرات الوافدين وتذليل كافة المعوقات التي تواجه النازحين في الولاية.