رحم الله أحمد كمال الدين .. غادر دنيانا والحزن يعتصره علي حال أمته ووطنه والفاشر

يا الله ..
■ اليوم طوي الموت صفحات كتاب حياة الأخ الأستاذ أحمد كمال الدين المحامي والذي قال الناعي إنه رحل فجأة إثر علة لم تمهله طويلاً ..
■ لا أعرف كيف كانت الأيام واللحظات الأخيرة في حياة أخي العزيز د. أحمد كمال الدين .. لكني علي يقين أنها كانت كما عهدنا به منذ سنوات حاضراً للحظات الحياة القاسية ذلك أنه عاش مرتباً ومرتِباً أموره في حله وترحاله ..
■ رحم الله أخي أحمد كمال الدين .. غادر دنيانا والحزن يعتصره علي حال أمته ووطنه والفاشر التي سكنت روحه وسويداء قلبه ..
■ رحمه الله رحمة واسعة .. صادق التعازي لأسرة أخي أحمد كمال الدين .. والعزاء موصول لأهله وعشيرته وتلاميذه .. وصادق التعازي لكل الذين ربطنا الراحل العزيز بمعرفتهم ووصالهم ..
■ رحمةٌ من الله عليه ورضوان ..ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
