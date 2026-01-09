شاهد بالصور.. زواج “مايكل” شقيق المطربة مونيكا روبرت وسط حضور كبير من نجوم الفن السوداني بالقاهرة

اهتمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, بصور زواج “مايكل”, شقيق المطربة الحسناء مونيكا روبرت وليم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حفل الزواج أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, بحضور عدد كبير من المطربين, من زملاء الفنانة مونيكا روبرت. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

