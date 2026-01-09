شاهد بالصورة.. رغم الإساءات الجارحة التي وجهها له.. الفنان محمد بشير يدهش الجميع بطيبة قلبه ويعفو عن زميله شريف الفحيل: (عافي ليهو لوجه الله ربنا يوفقو)

- 1/2
فاجأ الفنان الشاب محمد بشير, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد إعلانه العفو عن زميله المطرب شريف الفحيل, المتواجد معه بالعاصمة المصرية القاهرة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفحيل, كان قد هاجم زميله محمد بشير, في عدد من مقاطع الفيديو ووجه له إساءات شخصية.
الدولي, فاجأ الجميع بطيبة قلبه, برده على إحدى الناشطات سألته في منشور له: (محمد سؤال بمناسبة شريف في مصر م حترفع فيهو قضية وتاخد حقك؟).
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أدهش محمد بشير, المتابعين برده على صاحبة التعليق, حيث قال في رده: (عافي ليهو لوجه الله ربنا يوفقو).
