سخر القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, الذي كان يشغل منصب والي ولاية الخرطوم, إبراهيم بقال سراج, من الترقيات الحديثة للمليشيا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “بقال”, كان قد نشر تدوينة أثار سخرية واسعة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب إبراهيم بقال: (المليشيا فرحانين اليوم قال ليك بترقيات البعض منهم الي رتب ( الخلا ) الفوتي من عقيد للواء ومحمد ناجي من مقدم للواء ومن قبل الفاتح قرشي من عريف لمقدم والطيب خليل من عريف لمقدم والناعم عبد الله من وكيل عريف لعقيد وهكذا … هي مليشيا كنا فيها والكل يلبس الرتبة التي تعجبه وهناك اللواء ستائر ايضاً كان يجب ترقيته لرتبة الفريق ، عبد الرحيم طاحونة كان مجرد جندياً ويلقب الان بالفريق .. ما علينا لطالما هي رتب خلا لمليشيا …الفريق قنقر ابراهيم بقال سراج.. فريق دعم خلاء متقاعد ووالي ولاية الخرطوم في عهد الامكعوكات).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر وسط سخرية واسعة على مواقع التواصل.. القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع يكشف عن ترقية الناطق الرسمي “قرشي” من رتبة “عريف” إلى “مقدم” مباشرةً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.