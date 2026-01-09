وسط سخرية واسعة على مواقع التواصل.. القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع يكشف عن ترقية الناطق الرسمي “قرشي” من رتبة “عريف” إلى “مقدم” مباشرةً

سخر القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, الذي كان يشغل منصب والي ولاية الخرطوم, إبراهيم بقال سراج, من الترقيات الحديثة للمليشيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “بقال”, كان قد نشر تدوينة أثار سخرية واسعة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم بقال: (المليشيا فرحانين اليوم قال ليك بترقيات البعض منهم الي رتب ( الخلا ) الفوتي من عقيد للواء ومحمد ناجي من مقدم للواء ومن قبل الفاتح قرشي من عريف لمقدم والطيب خليل من عريف لمقدم والناعم عبد الله من وكيل عريف لعقيد وهكذا … هي مليشيا كنا فيها والكل يلبس الرتبة التي تعجبه وهناك اللواء ستائر ايضاً كان يجب ترقيته لرتبة الفريق ، عبد الرحيم طاحونة كان مجرد جندياً ويلقب الان بالفريق .. ما علينا لطالما هي رتب خلا لمليشيا …الفريق قنقر ابراهيم بقال سراج.. فريق دعم خلاء متقاعد ووالي ولاية الخرطوم في عهد الامكعوكات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)