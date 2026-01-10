أمم إفريقيا: المغرب يثأر من الكاميرون بعد 38 عاما ويلحق بالسنغال الى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - الرباط : ثأر المنتخب المغربي، الساعي الى لقبه الثاني في تاريخه بعد الأول عام 1976، من نظيره الكاميروني بعد 38 عاما وبلغ نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المملكة عندما تغلب عليه 2 0 الجمعة على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط وأمام 64178 متفرجا.

وسجل ابراهيم دياس (26) واسماعيل الصيباري (74) هدفي المغرب الذي رد الاعتبار لخروجه على يد الأسود غير المروضة من نصف نهائي نسخة 1988 في المملكة.

وضرب موعدا في نصف النهائي الأربعاء المقبل على الملعب ذاته مع الجزائر او نيجيريا اللتين تلتقيان السبت على الملعب الكبير في مراكش.

وكانت السنغال أول المتأهلين بفوزها على مالي 1 0 في طنجة اليوم ايضا.

"أظهرنا فوتنا"

وقال الصيباري الذي اختير افضل لاعب في المباراة: "كانت مباراة قوية وكنا أقوياء دفاعيا وخلقنا فرصنا وسجلنا اثنتين. لدينا مجموعة جيدة ونعرف بعضنا البعض ونقاتل من اجل الفوز بهذه الكأس. الآن نحن في نصف النهائي ويجب ان نواصل مشوارنا حلمنا حتى النهاية".

وأضاف "لم نغير أسلوب لعبنا وخضنا المباراة بالطريقة ذاتها امام تنزانيا، الفارق هو اننا عانينا في الدقائق الـ20 الاولى من المواجهة الاخيرة، لكننا اليوم دخلنا جيدا في المباراة وشعرنا بالارتياح واظهرنا قوتنا ولعبنا بشكل جيد. سنرتاح اليوم وغدا بانتظار معرفة خصمنا في نصف النهائي للاستعداد له".

واستحق أسود الأطلس الفوز كونهم كانوا الأفضل أغلب فترات المباراة وضغطوا منذ البداية وترجموا سيطرتهم الى هدف لدياس الذي عزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد خمسة أهداف.

وسنحت للمغاربة اكثر من فرصة للتعزيز ونجحوا في ترجمتها الى هدف ثان، فيما لم تهدد الكاميرون مرمى ياسين بونو بأي فرصة خطيرة وودعت خائبة بعدما فشلت أيضا في التأهل الى المونديال.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها المغرب نصف النهائي بعد عام 2004 عندما تغلب على مالي 4 0 وخسر النهائي امام تونس المضيفة 1 2، علما ان تتويجها عام 1976 كان بنظام المجموعة.

وهو الفوز الاول للمغرب على الكاميرون في أربع مواجهات في العرس القاري مقابل خسارتين بنتيجة واحدة 0 1 في نصف نهائي نسخة 1988 في المغرب وفي دور المجموعات عام 1992، وتعادل واحد 1 1 في دور المجموعات في نسخة 1986 في مصر.

كما هو الفوز الثاني للمغرب على الكاميرون في 13 مباراة بينهما مقابل ست هزائم وخمسة تعادلات.

وحافظ مدرب المغرب وليد الركراكي على التشكيلة التي خاض بها مواجهة تنزانيا في ثمن النهائي.

وتلقت الكاميرون ضربة موجعة باصابة جونيور تشامادو في ركبته فترك مكانه لإريك إيبيمبي (24).

ونجح دياس في افتتاح التسجيل عندما استغل كرة رأسية لأيوب العكبي اثر ركلة ركنية انبرى لها أشرف حكيمي، فتابعها بجسمه من مسافة قريبة جدا داخل المرمى.

وكاد جناح ريال بيتيس الاسباني عبد الصمد الزلزولي يضيف الهدف الثاني عندما تلاعب بالمدافع إيبيمبي داخل المنطقة وسدد كرة قوية بجوار القائم الايمن (37).

وهيأ الزلزولي كرة الى الكعبي داخل المنطقة فسددها زاحفة من مسافة قريبة بجوار القائم الايمن (45+2).

وكاد الزلزولي يهز الشباك برأسية من مسافة قريبة اثر ركنية مرت فوق العارضة (60).

ودفع الركراكي بسفيان امرابط ويوسف النصيري مكان بلال الخنوس والكعبي (68).

وكاد البديل جورج نكودو يدرك التعادل برأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها نجم مانشستر يونايتد الانكليزي براين مبومو مرت بجوار القائم الايمن لمرمى ياسين بونو (72).