«الفارس الشهم 3» تنفذ مبادرة إنسانية لدعم النساء في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات تقديم الدعم للسكان في قطاع غزة، متطلعة إلى تخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، مع الالتزام بمواصلة التدخلات الإغاثية لمواجهة كافة التحديات. و‏نفذت عملية «الفارس الشهم 3» مبادرة «تحدٍّ وإرادة» دعماً لربّات الأسر في قطاع غزة، ومساندةً لهن في مواجهة الظروف القاسية.

وشملت المبادرة الإنسانية التي تؤكد التزام الإمارات بمساندة النساء وتمكينهن من مواجهة التحديات المعيشية، توزيع 1700 طرد صحي تلبية للاحتياجات الأساسية لربات الأسر، وسط تثمين المستفيدات لمواقف الإمارات المشرفة مع الشعب الفلسطيني الشقيق. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وتجسيداً لقيم التضامن الإنساني، والوقوف إلى جانب المتضررين في الظروف القاسية.