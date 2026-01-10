تواصل منافسات «اللقايا» في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة الختامي

ابوظبي - سيف اليزيد - منطقــة الظفــرة (الاتحاد)

تواصلت أمس، منافسات أشواط سن اللقايا في مزاينة المحطة الختامية لمهرجان الظفرة الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في مدينة زايد بمنطقة الظفرة ويستمر حتى 22 يناير الجاري. وجرت المنافسات في 10 أشواط مخصصة لسن اللقايا من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، وشوط أصحاب السمو الشيوخ (اللقايا - الإيذاع) مجاهيم، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 90 جائزة للفائزين.

حضر إعلان نتائج الأشواط ضيف الشرف محمد صالح حمر عين المحيربي، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وسط حضور واسع من مُلاك الإبل وعشاق المزاينات التراثية وزوار المزاينة.

وأسفرت النتائج في شوط لقايا أصحاب السمو الشيوخ - محليات، عن فوز «ظبي الفلا» لمالكها الشيخ سلطان بن هزاع بن سلطان آل نهيان بالمركز الأول، وحصدت المركز الثاني «علم» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وجاءت في المركز الثالث «ترف» لمالكها الشيخ زايد بن خالد بن سلطان آل نهيان، ونالت المركز الرابع «نجلا» لمالكها الشيخ سلطان بن هزاع بن سلطان آل نهيان، وحلت في المركز الخامس «طواري» لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي. وفي شوط إبل أصحاب السمو الشيوخ (اللقايا - الإيذاع) مجاهيم، حصدت المراكز من الأول إلى الخامس على التوالي المطايا (مهاوي، مهيوبة، الطويلة، مزعلة، مرعبة) لمالكها معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد.

وحصدت المركز الأول في شوط لقايا أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل عام - الوضح، المطية «خزامه» لمالكها برجس محسن خلف الدوسري، وسجل شوط لقايا بينونة المفتوح (رمز) - محليات فوز «مضحيه» لمالكها هداف رضوان عيضه المنهالي، وفي شوط لقايا بينونة المفتوح (رمز) - مجاهيم نالت المركز الأول «طرفة» لمالكها عبدالله مساعد سعيد صالح المنصوري، وجاءت في المركز الأول لشوط لقايا شرايا لأبناء القبائل 1 - محليات «سيوف» لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري، وذهب المركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم إلى «قضيه» لمالكها عبدالله مساعد سعيد صالح المنصوري.

ونالت المركز الأول في شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل 2 - محليات «شاهينيه» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وفي شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل 2 - مجاهيم ذهب المركز الأول إلى «الشيخة» لمالكها عبدالله مساعد سعيد صالح المنصوري، وحلت في المركز الأول في شوط لقايا المهجنات الأصايل 2 «الغزيل» لمالكها سعيد سالم محمد خلفان المنصوري.

477 مطية

سجلت الأشواط المخصصة لسن اللقايا مشاركة 477 مطية ضمن 21 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، والتي جرت على مدار يومين متتاليين.

ودخلت إلى شبوك المبيت، صباح أمس، الإبل المشاركة في أشواط سن الإيذاع من الإبل المحليات والمجاهيم، وسيتم إعلان نتائجها اليوم، في تمام الساعة الرابعة عصراً، في منصة مزاينة الإبل بمدينة زايد ومن خلال منصات «تراثنا» التابعة لهيئة أبوظبي للتراث وعبر قناة بينونة وإذاعة مهرجان الظفرة 90.1 أف أم في محيط موقع المزاينة.