اليابان | أونشو ميكان… فاكهة يابانية واحدة بأسماء مختلفة

المطبخ الياباني 06/02/2026

تُعرف فاكهة أونشو ميكان اليابانية في أنحاء العالم باسم “ساتسوما” أو اليوسفي، وتتميّز بمذاقها الحلو المعتدل وسهولة تقشيرها، ما جعلها من أكثر أصناف الحمضيات شعبية وانتشارًا داخل اليابان وخارجها.

أصل التسمية

”ميكان“ هو مصطلح عام في اللغة اليابانية يستخدم للإشارة إلى ثمار الحمضيات الصغيرة ذات المذاق الحلو الذي يشبه طعم العسل وسهلة التقشير، وغالبا ما يقصد به ”أونشو ميكان (citrus unshiu)“، لكونه الأكثر حصادا.

أونشو ميكان هو نوع من اليوسفي يعود أصله إلى ثمرة حمضيات صينية، وقد عثر عليه ينمو طبيعيا في جزيرة ناغاشيما بمقاطعة ساتسوما (محافظة كاغوشيما حاليا) قبل حوالي أربعمائة عام. وكلمة ”أونشو“ هي الاسم الياباني لمدينة وينزو في الصين، المشهورة بإنتاج الحمضيات، ورغم عدم وجود صلة مباشرة بالمدينة، كان يقال إن هذه الثمرة ”لذيذة مثل وينزو ميكان“، ومن هنا شاع استخدام هذا الاسم.

أما عالميا فتعرف ثمار ”أونشو ميكان“ باسم برتقال ساتسوما (وتباع أحيانا على أنها برتقال اليوسفي). ويقال إن هذه التسمية جاءت بعد أن أرسل مبعوث أمريكي كان يعمل في اليابان خلال فترة ميجي (1868-1912) شتلات مزروعة في مقاطعة ساتسوما إلى ولاية فلوريدا. ورغم أن المقاطعة لم تعد موجودة اليوم، إلا أن اسمها ما زال حيا حول العالم، إذ تحظى هذه الثمرة الحمضية الحلوة واللذيذة وسهلة التقشير بشعبية واسعة في بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.



(بإذن من قسم التبادل السياحي، إدارة محافظة واكاياما)

خلال فترة إيدو (1603-1868)، كان تناول كيشو ميكان الأصغر حجما والممتلئ بالبذور هو المفضل، إذ كان يعتقد أن تناول أونشو ميكان الخالي من البذور يسبب العقم. وفي عصر ميجي (1868-1912)، ازداد الإقبال على أونشو ميكان الخالي من البذور والذي كان حجمه بحجم قبضة اليد، وانتشر إنتاجه في المناطق الدافئة من اليابان. وحاليا مناطق الإنتاج الرئيسية الثلاث هي محافظات واكاياما وشيزوؤكا وإهيمي. وتمتلك كل منها علامة تجارية محلية مشهورة، وهي أريتا وميكابي وأواجيما على الترتيب، وتشكل هذه المحافظات الثلاث أكثر من 50% من إجمالي المحصول في اليابان.



(بإذن من قسم التبادل السياحي، إدارة محافظة واكاياما)

يبدأ ظهور الصنف الذي ينضج مبكرا من هذه الفاكهة والذي يكون لونه مائلا قليلا إلى الخضرة، في الأسواق ابتداء من شهر سبتمبر/أيلول تقريبا. ويبلغ ذروة موسمه من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول.

وهذا الصنف غني بفيتامين سي، إذ إن تناول ثلاث حبات يوميا يغطي تقريبا كامل الاحتياج اليومي، ما يجعله فعالا في المساعدة على الوقاية من نزلات البرد. كما أن الخيوط البيضاء الموجودة على فصوصه غنية بالألياف الغذائية والفيتامينات، ولكن قد يكون ملمسها إسفنجيا بعض الشيء، وفي هذه الحالة يمكن إزالتها بسهولة بتقشيرها من جهة عنق الثمرة.

ميكان دايفوكو

في أواخر عصر شووا (1926-1989)، ظهر نوع من الحلوى يعرف باسم إيتشيغو دايفوكو، وهي عبارة عن موتشي طري ومستدير محشو بحبة فراولة كاملة ومعجون الفاصوليا الحمراء. وقد أدى ذلك إلى ابتكار مجموعة واسعة من دايفوكو الفاكهة، بما في ذلك ميكان. وقد استعاد هذا النوع من الحلوى شعبيته خلال عصر ريوا (2019-حتى الآن) لأن شكله يبدو جميلا جدا عند قطعه إلى نصفين، ما يدفع الناس إلى مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.



(© بيكستا)

فوروتسو ساندو

يعد هذا الساندويش المحشو بالفاكهة من الأطباق المفضلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بين الشباب، لما يتميز به من مظهر جذاب عند تقطيعه. وهو يتكون من مزيج من الفاكهة الطازجة والكريمة المخفوقة محشوة بين شريحتين من الخبز، ويعتبر وجبة خفيفة وحلوى في آن واحد، ويقال إن أصلها يعود إلى اليابان. وفي السنوات الأخيرة، بدأ يجذب أيضا اهتمام أعداد متزايدة من السياح القادمين من الخارج.



(© بيكستا)

شيتشيمي توغاراشي

لهذه الفاكهة الحمضية متعددة الاستخدامات استعمال آخر يتمثل في قشرتها المجففة، المعروفة باسم ”تشينبي“، والتي تستخدم في الطب الشعبي. كما تعد مكونا أساسيا في خلطة التوابل اليابانية المميزة ”شيتشيمي توغاراشي“. ويتميز تشينبي برائحة منعشة وطعم فيه مرارة خفيفة تعزز نكهة الأطباق.



(© بيكستا)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2025، الترجمة من الإنكليزية. النص من إعداد إيكرافت. صورة العنوان: © بيكستا)