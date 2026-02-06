تكنولوجيا: فيفو تعلن عن موعد إطلاق هاتف V70 Elite بكاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل من “زايس” وبطارية ضخمة بسعة 6,500 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة فيفو لإقامة حدث إطلاق خاص بسلسلة V70، مؤكدة بذلك ليس فقط موعد الإطلاق الرسمي، بل أيضاً العديد من التفاصيل المتعلقة بمميزات هاتفي “Vivo V70” و”Vivo V70 Elite”، حيث يجمع الطراز الأعلى في السلسلة بين معالج “Snapdragon 8s Gen 3” القوي وكاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل تتميز بتقريب بصري بمقدار 3x. وعقب الشائعات التي انتشرت في منتصف شهر يناير حول العديد من التفاصيل المفترضة لهاتف “Vivo V70 Elite”، أكدت فيفو الآن الكثير من هذه المعلومات في بيان صحفي، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف رسمياً عن سلسلة V70 في 19 فبراير، مع إطلاق كلا الهاتفين الذكيين مبدئياً في السوق الهندي.

ونظراً لأن هاتف “Vivo V50 5G” متاح بالفعل في أوروبا، فإن فرص إطلاق السلسلة الجديدة في الأسواق الأوروبية تبدو جيدة. ويتبع تصميم سلسلة “Vivo V70” الاتجاهات الحالية في عالم الهواتف الذكية، حيث يتميز هاتف “Vivo V70” أيضاً بإطار معدني مسطح مع زوايا دائرية بقوة، وظهر أحادي اللون يضم وحدة كاميرا مربعة الشكل تقريباً، بالإضافة إلى شاشة مسطحة بحواف ضيقة وثقب مركزي للكاميرا الأمامية. ووفقاً لفيفو، من المقرر أن تثير سلسلة V70 الإعجاب بفضل معالجات كوالكوم السريعة والكاميرات عالية الجودة التي تتميز بمستشعر من سوني وعدسة من “زايس”.

ويشترك كل من “Vivo V70″ و”Vivo V70 Elite” في احتوائهما على كاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر “Sony IMX882” بحجم 1/1.95 بوصة، وتوفر هذه الكاميرا تقريباً بصرياً بمقدار 3x وتقريباً هجيناً يصل إلى 100x. أما الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل فتعتمد على مستشعر “Sony IMX766” بحجم 1/1.56 بوصة، مع إمكانية تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل يصل إلى 60 إطاراً في الثانية. وقد تم تجهيز الطراز الأعلى في المجموعة بمعالج “Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3″، وذاكرة وصول عشوائي سريعة من نوع LPDDR5X، وتخزين فلاش من نوع UFS 4.1، بينما تم دمج مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية بشكل غير مرئي داخل الشاشة. وتشير الشائعات كذلك إلى أن كلا الهاتفين يمتلكان بطارية بسعة 6,500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 90 واط وهيكل مقاوم للماء.

