الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 01:09 صباحاً - عاجل!! المرور يكشف الحدّ الأقصى للوحات الممكن امتلاكها عبر “محفظة اللوحات الرقمية” في أبشر

منذ يومين تقريبًا تم الإعلان الرسمي من خلال الإدارة العامة للمرور وكذلك الأمن العام السعودي عن إطلاقهما خدمة محفظة اللوحات الرقمية؛ وهي ما جاءت حولها العديد من الاستفسارات التي كان من الضروري الخروج لطرح الإجابات الرسمية عنها لكي يكون على علمٍ بها كافة أصحاب المركبات المعنيين بتلك الخدمة.

وفي أول الأمر كانت أول التفاصيل الواجب الإشارة إليها هي ما تخص الفئة المعنية بتلك الخدمة وهم الأفراد المالكون للوحات المعدنية التي قاموا بشرائها من خلال المزاد الإلكتروني للوحات المميزة من أبشر.

وفي هذا السياق نوّهت إدارة المرور على أنه فيما يخص الحدّ الأقصى من عدد اللوحات التي من الممكن الاحتفاظ بها عبر المحفظة الرقمية هو عدد غير محدود؛ حيث إن النظام لا يضع أي قيود حيال عدد اللوحات لكل مستخدم أو حتى حيال المدة التي يمكنه الاحتفاظ بها.

متى يتم سحب اللوحة من المحفظة الرقمية

من ضمن التفاصيل التي كان من المهم الإشارة إليها هي أن اللوحات المعدنية تظل موجودة في المحفظة الرقمية لصاحبها ما دامت غير مُسجلة على المركبة لضمان ملكيتها؛ إلا أنه فور إتمام إجراءات التسجيل فإنه يتم سحبها آليًا من المحفظة.

وجب التنويه أيضًا من قِبل إدارة المرور على أن المستفيد يمكنه طباعة وثيقة ملكية اللوحة من خلال حسابه في منصة أبشر عبر خدمة محفظة لوحات المركبة الرقمية.