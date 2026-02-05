في السعودية | احذر عقوبات عدم القيام بهذا الإجراء إذا تخلّف الوافد عن العمل!!

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 5 فبراير 2026 11:17 مساءً - تعمل مؤسسات وجهات وحكومة المملكة العربية السعودية على التشديد المستمر على ضرورة استيفاء الضوابط المتعلقة بالأنظمة؛ وهي ما سنسلط من بينها على ما ورد عن المديرية العامة للجوازات إلى أصحاب العمل وذلك من خلال موقع لحظات نيوز.

هذا وقد عملت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بإطلاق تحذير شديد اللهجة إلى أصحاب الأعمال الذين تعمل لهم عمالة وافدة؛ وذلك من ارتكاب مخالفة تؤدي إلى الإيقاع بهم في فخ العقوبات.

أما المخالفة فهي “عدم قيام صاحب العمل بإشعار الجوازات عند انفكاك أي عامل وافد عن عمله أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون إبداء الأسباب”، وأما العقوبات فهي كالتالي:

المرة الأولى: غرامة 1000 ريال.

المرة الثانية: 2000 ريال.

المرة الثالثة: 3000 ريال.

عقوبة عدم الإبلاغ عن هروب العمالة

في إطار طرح العقوبات التي يتم فرضها على أصحاب الأعمال في السعودية لا بد من توضيح مخالفة “عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ عن هروب عمّاله وفق التعليمات المنظمة لذلك”، وهي ما تأتي عقوباتها على النحو التالي:

المرة الأولى: غرامة 5000 ريال + الحرمان من الاستقدام عام.

المرة الثانية: غرامة 10000 ريال + الحرمان من الاستقدام عامين.

المرة الثالثة: غرامة 15000 ريال + السجن شهر + الحرمان من الاستقدام ثلاثة أعوام.

الوافد يتم ترحيله على حساب من وُجد يعمل لحسابه أو على حسابه الشخصي.

القرارات الحاسمة والنظامية من حكومة المملكة العربية السعودية؛ وذلك فيما يخص العمالة الوافدة ضوابط وجودها في البلاد.