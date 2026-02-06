تكنولوجيا: سوار للمعصم يراقب مستويات الهرمونات على مدار الساعة، ويُقال إنه يوفر بيانات مفيدة للتمارين الرياضية والخصوبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما تركز الساعات الذكية بشكل أساسي على مراقبة صحة القلب والأوعية الدموية، تهدف شركة “Clair” إلى تقديم رؤية متعمقة حول مستويات الهرمونات ومراقبتها على مدار الساعة لتوفير معلومات قيمة حول الأداء الرياضي، والخصوبة، والدورة الشهرية للمرأة.

تستطيع الساعات الذكية، مثل “Samsung Galaxy Watch7″، مراقبة العديد من المقاييس الصحية باستخدام مستشعر معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، ومخطط كهربية القلب (ECG)، ومستشعر درجة حرارة الجلد. ومع ذلك، ترى شركة “Clair Health” وجود فجوة في هذا المجال، حيث لا تقوم الساعات الذكية بمراقبة مستويات الهرمونات.

وهنا يأتي دور السوار الجديد للشركة؛ فوفقاً للشركة المصنعة، يمكن للجهاز القابل للارتداء الكشف عن هرمون الإستروجين، والبروجسترون، والهرمون الملوتن (LH)، والهرمون المنشط للحويصلة (FSH)، وتحديد كيفية تغير مستويات الهرمونات على مدار اليوم. ومن شأن هذا أن يتيح، من بين أمور أخرى، تنبؤاً أكثر دقة بالدورة الشهرية، خاصة عند مقارنته بالساعة الذكية التي تعتمد عادةً فقط على بيانات من مستشعر درجة حرارة الجلد.

وقد صُمم تطبيق الهاتف الذكي المصاحب لحساب نافذة الخصوبة الدقيقة بناءً على بيانات الهرمونات. علاوة على ذلك، تهدف مستويات الإستروجين إلى تقديم رؤى قيمة حول الأداء الرياضي، مما يساعد المستخدمين على تحديد الوقت الأمثل لإجراء تمرين مكثف. وتستهدف “Clair Health” بشكل أساسي الرياضيات، والنساء اللاتي يمررن بمرحلة انقطاع الطمث، والراغبات في الحمل.

ولم تقدم “Clair Health” بعد تفاصيل حول كيفية قياس مستويات الهرمونات بالضبط، لذا يُنصح المشترون المهتمون بانتظار اختبارات أو دراسات مستقلة تثبت دقة البيانات التي تجمعها “Clair”.

السعر والتوافر لم تؤكد “Clair Health” بعد متى سيتم إصدار سوار تتبع الهرمونات أو بأي سعر. ومع ذلك، سيحصل الأشخاص الذين يسجلون عناوين بريدهم الإلكتروني على موقع الشركة المصنعة على خصم بنسبة 50% على الجهاز عند إطلاقه، بالإضافة إلى وصول مجاني مدى الحياة إلى تطبيق الهاتف الذكي المصاحب.

المصدر: