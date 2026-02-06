الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 03:03 صباحاً - بمرور 3 سنوات | موعد الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة.. المرور السعودي يوضح

وعد

أشار المرور السعودي إلى أن الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة يجري بعد مرور 3 سنوات.

كما أضاف المرور السعودي عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل إكس، موضحًا: “أن فحص مركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام، يتم بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يلزم الفحص سنويًا”.

حيث إن عملية الفحص الدوري للمركبات تساهم في ضمان سلامة المركبة والتأكد من التزامها بجميع معايير السلامة الضرورية، مثل نظام الكهرباء، الفرامل، الإضاءة، والإطارات رغم وجود بعض الاستثناءات، ويبقى الفحص الدوري أمرًا بالغ الأهمية لضمان السلامة على الطرق وحماية السائقين والركاب.

شروط الفحص الدوري للسيارات في السعودية 1447

تفرض الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بعض الشروط والمعايير من أجل إجراء الفحص الدوري للسيارات، والتي لا بد من استيفائها كما هو مطلوب.

حيث يكون من المهم أن يتوفر لدى العميل رخصة خاصة بالقيادة بشرط أن تكون سارية، وأن يتم تجهيز بطاقة شخصية لصاحب السيارة.

كما أنه في حالة كانت السيارة مستوردة فمن المهم إحضار بطاقة تكون جمركية وأصلية، وأن يتم المحافظة بشكل كبير على نظافة المركبة من الداخل قبل أن يتم فحصها، ولا بد من أن يتم عمل فحص دوري سنويًا.