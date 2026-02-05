الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 5 فبراير 2026 11:17 مساءً - “نحن في انتظار العالم في السعودية” البلوي يستعرض قوة المملكة أمام المحاميين الدوليين

قام حماد البلوي وهو مدير ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 بتوضيح أن السعوديين يعيشون في حلم استضافة المونديال، وهذا بسبب رؤية 2030، والتي يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله.

وقال خلال كلماته في مؤتمر محامي كرة القدم في الرياض: ” ستعرض لماذا نرغب باستضافة العديد من الدول، ونريد أن نشرح لكم كأس العالم الذي نسعى لاستضافته، ونحلم باستضافة المونديال لأننا نحب اللعبة، منذ 2016، التاريخ سيسجل أننا نحن من يكتب التاريخ و60 في المئة من السكان تحت 35 عامًا، ومعظمهم أصغر مني، ويملكون الطاقة، والصفاء لاستضافة هذا الحدث الكبير” .

البلوي معلقا على نيمار نجم الهلال

وأكد البلوي أن المملكة لديها القدرات اللوجستية العالية، والجاهزية لكي تستضيف كأس العالم وعلق على هذا قائلًا: ” دينا قدرات لوجستية عالية، ونحن نؤمن بقوة الارتباط بالآخرين، ونحن جاهزون لاستقبال العالم، لسنا بحاجة للانتظار حتى عام 2034″ .