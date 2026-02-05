الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 5 فبراير 2026 10:10 مساءً - بهذه الفترة | الجوازات السعودية تحذر صاحب العمل من عدم الإبلاغ عن تخلف العامل الوافد 1447

ينبغي على أصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية معرفة المدة المسموح بها تقديم البلاغ ضد تخلف العامل الوافد، ويوضح موقع لحظات نيوز التفاصيل.

إن المديرية العامة للجوازات السعودية تعمل على نشر التوعية بخصوص المخالفات التي يمكن أن يرتكبها أصحاب الأعمال بالمملكة، بالأخص فيما يتعلق بتنظيم أوضاع العمالة الوافدة.

تبعًا للتنظيمات الجديدة ألزمت المديرية العامة للجوازات صاحب العمل بإبلاغها في حال تخلف أي عامل وافد عن عمله لمدة يومين أو أكثر، ويضم هذا الحالات التي لا يقدم فيها العامل أسبابًا مقبولة لغيابه.

تأتي الجزاءات المُقررة لهذا الفعل في غرامات مالية تتصاعد تبعًا لتكرار المخالفة، وتكون الغرامة المالية 1000 ريالًا في المرة الأولى، بينما في المرة الثانية تكون 2000 ريالًا سعوديًا، والثالثة بقيمة 3000 ريالًا سعوديًا.

الجوازات.. تداعيات تكرار المخالفة والتحقيقات المحتملة

إن المخالفة لا تقتصر فقط على فرض الغرامات المالية، بل إنه قد يتبعها تدقيق وتحقيق شامل بخصوص أوضاع صاحب العمل والعامل المتخلف.

حيث إنه في حال اكتشاف أن العامل تم ضبطه وهو يعمل في مكان آخر أو تحت حساب صاحب عمل آخر رغم ادعائه الهروب، فتقوم الجوازات بمراجعة وضع صاحب العمل والتحقق من وجود أي مخالفات أخرى أو أعمال غير قانونية تتم تحت إشرافه.