السعودية تشارك في انطلاق الدورة الـ57 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

بيروت - نادين الأحمد - انطلقت أعمال الدورة العادية الـ57 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المملكة، حقوق الإنسان، الدورة الـ57، الأمانة العامة، العرب، الانتهاكات، الأسرى، الميثاق العربي، الوفد السعودي، بحضور ممثلي الدول العربية والمسؤولين المعنيين لمناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وترأست الكويت أعمال الدورة، فيما شاركت المملكة بوفد برئاسة عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور سليمان بن محمد الشدي، وتركز جدول أعمال الدورة التي تستمر يومين على متابعة تنفيذ التوصيات السابقة الصادرة عن الدورة الـ56، ضمن إطار دعم آليات العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.

وشمل جدول الأعمال مناقشة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، بالإضافة إلى بحث أوضاع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وملف جثامين الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال، كما تم التطرق إلى مستجدات الميثاق العربي لحقوق الإنسان وآليات تفعيله، وتعزيز الالتزام بأحكامه لضمان حماية الحقوق الأساسية في المنطقة.

وأكدت المملكة، خلال مشاركتها، على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، ودعم الجهود الهادفة إلى رصد الانتهاكات، وحماية الحقوق المشروعة للأفراد والجماعات، بما يرسخ قيم العدالة والكرامة ويعزز مكانة المنطقة في المحافل الدولية.