السعودية تستضيف مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة لتعزيز التعاون الدولي

بيروت - نادين الأحمد - تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة يومي 8-9 فبراير 2026 في محافظة العلا، المملكة، مؤتمر العلا، الأسواق الناشئة، الاقتصاد العالمي، وزارة المالية، صندوق النقد الدولي، السياسات الاقتصادية، الاستقرار المالي، التعاون الدولي، بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصنّاع السياسات وخبراء الاقتصاد من مختلف دول العالم.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل تحولات متسارعة تشهدها الأسواق العالمية، ما يتطلب من اقتصادات الأسواق الناشئة تعزيز المرونة واغتنام الفرص الجديدة لتحقيق نمو مستدام وتحسين مستويات المعيشة، بما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي الدولي. ويعكس المؤتمر الشراكة الاستراتيجية بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، ويجسد الدور المتنامي للمملكة في دعم الحوار الاقتصادي الدولي وتعزيز التعاون بين الدول.

وأكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن استضافة المملكة للمؤتمر تؤكد التزامها المستمر بدعم الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي عالميًا، مشيرًا إلى أن الاقتصادات الناشئة تشكّل عنصرًا محوريًا في الاقتصاد العالمي لما لها من تأثير مباشر على النمو والاستقرار.

وأوضحت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن المؤتمر يوفر منصة مهمة لمناقشة المخاطر الاقتصادية والفرص المتاحة، مؤكدًة أهمية التعاون الدولي وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر سياسات مالية ورقابية رشيدة لمواجهة التحديات المعقدة.

وسيركز المشاركون على تبادل الخبرات وتنسيق السياسات ودعم الإصلاح الاقتصادي، بما يتيح للدول المشاركة الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية وتحقيق نمو شامل ومستدام، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي الدولي بالتحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة وتسليط الضوء على التجارب الناجحة التي تعزز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات وتحسين مستويات المعيشة.