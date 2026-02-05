تابع الان خبر السعودية تواصل جهودها الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهود مشروع “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، مسجلًا إزالة أكثر من نصف مليون لغم حتى الآن، بما يعزز سلامة المدنيين، حماية الأطفال، النساء، كبار السن، المدنيين، الأراضي اليمنية، الأمن، الإنسانية، والاستقرار.

وأوضح التقرير الأسبوعي لمشروع “مسام” أن الفرق الميدانية تمكنت خلال الأسبوع الأخير من يناير 2026 من نزع 2,692 عبوة متنوعة في مختلف مناطق اليمن، شملت 12 لغمًا مضادًا للأفراد، و70 لغمًا مضادًا للدبابات، و2,602 ذخيرة غير منفجرة، و8 عبوات ناسفة.

وفي التفاصيل، نفّذت فرق المشروع في محافظة الحديدة عمليات إزالة ذخائر غير منفجرة في مديريات حيس والخوخة، بينما نزع الفريق في محافظة حضرموت 6 ألغام مضادة للأفراد و12 لغمًا مضادًا للدبابات و2,215 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المكلا. كما تمكن الفريق بمحافظة حجة من نزع 3 ألغام مضادة للأفراد و56 لغمًا مضادًا للدبابات و326 ذخيرة غير منفجرة و6 عبوات ناسفة في مديرية ميدي، بالإضافة إلى إزالة ذخائر غير منفجرة في محافظة لحج وشبوة وتعز، شملت ألغامًا مضادة للأفراد والدبابات وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة متعددة.

وبذلك ارتفع إجمالي الألغام المنزوعة خلال شهر يناير إلى 7,554 لغمًا، ليصل مجموع الألغام التي تم نزعها منذ بداية المشروع إلى 537,505 ألغام وزخائر غير منفجرة، كانت زرعت عشوائيًا في الأراضي اليمنية لترويع المدنيين وحصد أرواح الأبرياء.

ويستمر المشروع تحت إشراف المملكة لتعزيز الأمن والسلامة في اليمن، وتمكين السكان من العيش بأمان وكرامة، ضمن جهودها الإنسانية المستمرة لدعم الأشقاء اليمنيين والتخفيف من مخاطر الألغام التي تهدد حياتهم اليومية.