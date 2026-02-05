اخبار العالم

"قيصر الحدود" بإدارة ترامب يعلن سحب 700 عنصر من شرطة الهجرة في مينيسوتا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن توم هومان، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مدينة مينيابوليس، اليوم الأربعاء، عن سحب 700 عنصر من شرطة الهجرة في أنحاء ولاية مينيسوتا.
وقال هومان، الذي أطلق عليه ترامب في فترة ولايته الأولى لقب "قيصر الحدود"، خلال مؤتمر صحفي، إنه مع تحسّن "التعاون" مع السلطات المحلية، و"تراجع" الحاجة إلى عناصر شرطة الهجرة، قررت السلطات "سحب 700 عنصر من العناصر الفيدرالية في أنحاء ولاية مينيسوتا".
وكان ترامب قد أرسل هومان، أواخر يناير، إلى مينيابوليس، وذلك وسط موجة غضب متزايدة جراء الحملة ضد الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن "قيصر الحدود" سيساعد في تهدئة التوترات في المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة.

