السعودية تنزع الألغام في اليمن.. "مسام" يرفع عدد الألغام المنزوعة إلى 534,813

بيروت - نادين الأحمد - واصلت المملكة جهودها الإنسانية في اليمن عبر مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام)، حيث تمكنت الفرق المتخصصة من نزع ألغام، ألغام مضادة للأفراد، ألغام مضادة للدبابات، ذخائر غير منفجرة، عبوات ناسفة، سلامة المدنيين، الأطفال، النساء، والأراضي اليمنية، خلال شهر يناير 2026، في خطوة تهدف لحماية المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار.

وخلال الأسبوع الرابع من يناير، تمكن فريق “مسام” من انتزاع 2,108 ألغام متنوعة، منها 31 لغمًا مضادًا للأفراد، و75 لغمًا مضادًا للدبابات، إضافةً إلى 2,000 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في عدة محافظات يمنية.

وفي التفاصيل، نزع الفريق في محافظة عدن ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية خور مكسر، و242 ذخيرة غير منفجرة في مدينة عدن، بينما نزع في محافظة الحديدة 601 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حيس، ولغمًا مضادًا للدبابات و6 ذخائر بمديرية الخوخة.

كما أسهم الفريق في إزالة 20 لغمًا مضادًا للأفراد و1,057 ذخيرة غير منفجرة في المكلا بمحافظة حضرموت، و9 ألغام مضادة للأفراد و46 لغمًا مضادًا للدبابات و58 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في ميدي بمحافظة حجة.

وبقية المناطق شملت مديرية المضاربة بمحافظة لحج حيث نزع الفريق 3 ألغام مضادة للدبابات، ومديرية رغوان بمأرب حيث نزع لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات، وفي تعز تم نزع لغم واحد مضاد للدبابات و18 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ولغمين مضادين للأفراد و17 ذخيرة غير منفجرة بمديرية صلوح.

وبذلك ارتفع إجمالي الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع إلى 534,813 لغمًا، تعكس جهود المملكة المستمرة لتعزيز سلامة المدنيين اليمنيين وتوفير بيئة آمنة تُمكّنهم من العيش بكرامة.