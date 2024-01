شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة المقدسة.. أكثر من 19 ألف بلاغ في "تجربة العميل" خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت الإدارة العامة لتجربة العميل بأمانة العاصمة المقدسة 19.580 بلاغًا من المستفيدين من الخدمات البلدية، خلال شهر جمادى الآخرة لعام 1445هـ، وذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد 940، إضافة إلى استقبال 64 بلاغًا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وجرى التعامل مع جميع البلاغات ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارات والوكالات والبلديات التابعة للأمانة.

بلاغات على مدار الساعة

وأوضحت الأمانة أن عدد العملاء الذين جرت خدمتهم خلال نفس الفترة بلغ 12.842 عميلًا، في مختلف الأقسام بخدمة العملاء، مثل وحدة إيجاد الحلول، والعناية بالعملاء، والخدمات الخارجية، ومركز الاتصال، ومبادرات تسهلت، ومستمرون، ومواساة.

وأشارت أن البلاغات تنوعت خدماتها بين النظافة العامة وصحة البيئية وتأهيل الطرق والإنارة وغيرها.

ويستقبل فريق العمل الخاص بالمركز بلاغات المستفيدين من الخدمات البلدية على مدار الساعة، وتُرسل مباشرة إلى الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم حياله.



جودة الخدمات البلدية

وأشارت الأمانة إلى أن معالجة تلك البلاغات تجري وفق الإجراءات اللازمة بحسب الخطة المعدة بذلك، مؤكدة سعيها لتحديث وتطوير أنظمتها وخدماتها الرقمية الخارجية للعملاء والمستفيدين، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني للقطاع البلدي، بما يسهم في تحسين مستوى جودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والسكان.

وتقدم أقسام خدمة العملاء بالبلديات الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة كل الدعم والتعاون في سبيل تحقيق مستويات عالية في خدمة العملاء ووفق معايير متفق عليها، للوصول إلى اهدف المنشود في رضا العميل، وجعل العمل المقدم من أقسام خدمة العملاء أكثر سلاسة ومرونة، إذ حققت البلديات الفرعية تطورًا كبيرًا في مجال خدمة العملاء من خلال نخبة من الموظفين الأكفاء.