معلومات عن جيني كمال بعد انفصالها عن أمير طعيمة.. واجهت جماهير الأهلي من أجله

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب فترة طويلة من حديث الفنانة المعتزلة جيني كمال، عن الخلافات الزوجية بينها وبين الشاعر أمير طعيمة، أعلنت بالأمس، طلاقها رسميًا من الشاعر الغنائي، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إذ كتبت: «تم الطلاق الرسمي وليس انفصالا، وسيبقي أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير، الحمد لله».

وتصدرت جيني، بعد منشورها تريندات مواقع التوصل الاجتماعي، باعتبارها أحدث حالات الانفصال في الوسط الفني، ليبدأ البحث عن أبرز المعلومات عن جيني كمال.

بعد انفصالها عن أمير طعيمة.. من هي جيني كمال؟

- تخرجت جيني كمال من كلية الإعلام، قسم الإذاعة.

- بدأت مشوارها الفني مع المخرج جلال الشرقاوي، في مسرحية «إمسك حكومة»، أمام صلاح عبد الله، ووفاء عامر، وشاركت في مسرحية «إدلعي يا نوسة»، مع فيفي عبده وماجد المصري.

- طرحت أولى ألبوماتها الغنائية عام 2006، وتضمن الألبوم 8 أغنيات، على رأسها «تقيل على قلبي»، و«لو قلبه حب».

- تزوجت جيني وأمير طعيمة، في يوليو عام 2008.

- في 2022 أعلنت جيني، إصابتها بورم، ودونت حينها: «من حوالي سنة ويمكن أكتر وأنا تعبانة وبأجل مشوار الطبيب، وبقول بطلي دلع وباخد مسكنات، والدنيا ماشية، من تقريبا كده 4 شهور وتدهور رهيب ومتماسكة، وبقول أفضى بس كده وأشوف، مفيش صحة تمامًا الجسم كله مأذي لدرجة إني مش فاهمة أنا إيه اللي بيجري لي»، لتكتشف إصابتها بورم.

- دافعت عن زوجها بعدما تعرض لهجوم شديد من قٍبل جماهير النادي الأهلي.