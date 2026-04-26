تكنولوجيا: ميزة AI Enhance في تطبيق صور جوجل أصبحت متاحة الآن لجميع المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل جوجل توسيع أدوات التعديل داخل Google Photos، حيث أطلقت ميزة جديدة تحمل اسم AI Enhance، والتي ظهرت ضمن محرر الصور إلى جانب خياري Enhance وDynamic في تبويب التعديل التلقائي.

وتعمل الميزة الجديدة بضغطة واحدة لتحسين الصورة تلقائيًا، إذ تقوم باستعادة الإضاءة في المناطق الفاتحة والداكنة، ومعالجة مشكلات الإضاءة الضعيفة، إضافة إلى تعزيز الألوان بشكل خفيف. ورغم أن النتائج ليست مختلفة جذريًا عن أدوات تحسين الصور الأخرى، فإنها تقدم تحسينات متوازنة دون مبالغة.

وتتوفر ميزة AI Enhance حاليًا لجميع مستخدمي اندرويد حول العالم، ويبدو أنها مجانية في الوقت الحالي. كما تشير جوجل إلى أن النتائج قد تختلف حسب الجهاز، ما يوحي بأن جزءًا من المعالجة يتم على الهاتف نفسه.

ومع ذلك، لا تعمل الميزة بشكل كامل دون اتصال بالإنترنت، إذ يتطلب استخدامها اتصالًا بالشبكة، رغم احتمال تنفيذ بعض العمليات محليًا على الجهاز.

