حزب الله: وقف إطلاق النار لا معنى له مع استمرار هجوم إسرائيل على لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال تنظيم "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لا معنى له مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وإن الجماعة لها حق الرد.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار أمس الخميس بعد استضافة سفيري إسرائيل ولبنان في البيت الأبيض. وكان من المقرر أن ينتهي سريان الاتفاق بين حكومتي لبنان وإسرائيل يوم الأحد.
وذكر علي فياض النائب البرلماني عن حزب الله في بيان تعليقا على التمديد "وقف إطلاق النار لا معنى له في ظل الإمعان الإسرائيلي بالأعمال العدائية اغتيالا وقصفا وإطلاقا للنيران، واستمراره بالإبادة التدميرية للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، وكذلك إصراره على حرية الحركة بذريعة الأخطار المحتملة".