حزب الله: وقف إطلاق النار لا معنى له مع استمرار هجوم إسرائيل على لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال تنظيم "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، إن اتفاق وقف إطلاق النار ​بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لا معنى له مع ‌استمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وإن الجماعة لها حق الرد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار أمس ​الخميس بعد استضافة سفيري إسرائيل ولبنان في البيت ​الأبيض. وكان من المقرر أن ينتهي سريان ⁠الاتفاق بين حكومتي لبنان وإسرائيل يوم الأحد.

وذكر علي ​فياض النائب البرلماني عن حزب الله في بيان تعليقا على التمديد "وقف ​إطلاق النار لا معنى له في ظل الإمعان الإسرائيلي بالأعمال العدائية اغتيالا وقصفا وإطلاقا للنيران، واستمراره بالإبادة التدميرية للقرى والبلدات ​الحدودية اللبنانية، وكذلك إصراره على حرية الحركة بذريعة ​الأخطار المحتملة".

