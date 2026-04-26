الحياة والموت والحب وكرة القدم

لا أعرف من منهما سيؤيده المصريون أكثر من الآخر.. الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى الحالى لنادى مانشستر سيتى وصانع نجاحاته وبطولاته بعد قيادته الاستثنائية لكل من برشلونة وبايرن ميونيخ.. أم الإسكتلندى وليام شانكلى الذى ظل المدير الفنى لليفربول ١٥ سنة من ١٩٥٩ إلى ١٩٧٤ ويبقى أحد أهم وأشهر من قادوا ليفربول لصنع مكانته واكتساب شهرته كأحد الأندية الكبرى فى إنجلترا وأوروبا.وإلى جانب نجاحاته كلاعب ومدير فنى.. احتفظ تاريخ كرة القدم بعبارة اختصرت فلسفة شانكلى ورؤيته لكرة القدم حين قال.. بعض الناس يعتقدون أن كرة القدم هى مسألة حياة أو موت وأنا أؤكد لهؤلاء أن الكرة أهم وأخطر من ذلك.. أما جوارديولا فكان على النقيض تماما حين قال إنه فى الحياة هناك ما هو أهم من كرة القدم وأن الصحة والعائلة والغذاء والتعليم مفترض أنهم فى حياة أى إنسان أهم من نتيجة مباراة أو الفوز ببطولة.وهكذا نجد أنفسنا أمام من يرى كرة القدم أهم وأخطر من مجرد حياة أو موت أو أنه لا شىء فى الحياة يفوق كرة القدم أهمية وضرورة.. مقابل من يرى فى الحياة ما هو أهم من كرة القدم سواء جماهير ومسؤولون أو لاعبون ومدربون.. وبالتأكيد هناك فى مصر من يؤيدون وليام شانكلى وتبقى كرة القدم لهؤلاء هى الحياة والحب ومن أجلها كل الغضب والحزن والدم وحتى الموت.ومن يؤيدون بيب جوارديولا ولا يرون كرة القدم هى الأهم أو الأولى فى ترتيب أساسيات الحياة.. وما بين شانكلى وجوارديولا كان هناك آخرون امتلكوا رؤى أخرى لنفس كرة القدم.. فقد رآها ديديه دروجبا أكبر من مجرد لعبة لأنها تستطيع أن تمنح الناس البهجة والأمل.. ورآها جورج ويا اللغة العالمية التى يتحدثها الجميع مهما كانت خلافاتهم.ورآها ديميترى شوستاكوفيتش لعبة وحيدة تسمح للآلاف بأن يرقصوا الباليه معا فى نفس المكان فى نفس اللحظة..

ورآها دييجو سيميونى اللعبة التى تستطيع فيها المشاعر تحريك الجبال وبإمكان الروح وحدها أن تهزم المال.. وهناك عبارة جميلة لزين الدين زيدان قال فيها إنه كان يبكى لأنه لا يملك حذاء يلعب به الكرة وحين رأى إنسانا مقطوع القدمين عرف أنه من الأغنياء وأن هناك ما هو أهم من الكرة ولعبها وأحذيتها.وقال مارادونا إن رؤية الكرة والجرى بها كانا يجعلانه أسعد إنسان فى العالم.. وقال كريستيانو رونالدو إن حب جماهير ناديه يجعله الأقوى دائما وكراهية جماهير الأندية المنافسة هى التى تجعله لاعبا لا يمكن إيقافه.. وقال كارلو أنشيلوتى إن كرة القدم هى الأهم والأولى فى قائمة الأشياء التى ليست مهمة.

ياسر ايوب – المصري اليوم

