تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوب ThinkPad X1 Carbon الجديد بشاشة فائقة وتصميم مبتكر في أمريكا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو بصمت الإصدار الجديد كلياً من حاسوبها المحمول خفيف الوزن ThinkPad X1 Carbon في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية ليقدم تجربة استثنائية للمستخدمين. ويأتي هذا الجيل الرابع عشر الذي يحمل اسم Aura Edition بتصميم معاد بالكامل مقارنة بإصدار العام الماضي ليلبي تطلعات المحترفين، حيث تم الإعلان عنه مسبقاً خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في شهر يناير الماضي قبل أن يشق طريقه إلى الأسواق الأوروبية والبريطانية. ويعتمد هذا الحاسوب المدمج الذي يبلغ مقاسه 14 بوصة على معالجات إنتل بانثر ليك المتطورة لضمان أداء فائق السرعة، مع تصميم هيكل معياري مبتكر ولوحة تتبع تدعم تقنية اللمس اللمسي لتعزيز سهولة الاستخدام وتوفير دقة استجابة عالية أثناء التنقل أو إنجاز المهام المكتبية اليومية.

ويوفر التصميم الجديد للحاسوب قدرة هائلة على دفع طاقة أكبر للمعالج بنسبة تصل إلى الثلث تقريباً مقارنة بالجيل السابق لضمان التعامل السلس مع التطبيقات الثقيلة. ورغم هذه القوة الإضافية، تحافظ البطارية التي تبلغ سعتها 58 واطاً في الساعة على عمر تشغيل مذهل يتجاوز 13 ساعة متواصلة في ظروف الاختبار القياسية، بالإضافة إلى تميز الجهاز بلوحة مفاتيح معيارية مدعومة بإطار داخلي قوي من المغنيسيوم. ولتكتمل التجربة البصرية، تتيح لينوفو خيارات متعددة للشاشات تشمل لوحات مذهلة من نوع OLED تدعم دقة عرض تبلغ 2.8K وسطوعاً يصل إلى 500 شمعة، مع معدل تحديث متغير يتراوح بين 30 و 120 هرتزاً لتوفير صورة فائقة النقاء وسلاسة لا مثيل لها في عرض المحتوى.

و تقدم لينوفو تشكيلة متنوعة من التكوينات لتناسب مختلف الميزانيات والاحتياجات. ويبدأ سعر هذا الحاسوب الرائد من 2139 دولاراً أمريكياً للإصدار المزود بمعالج Core Ultra 5 335 vPro مع ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 32 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، بينما يمكن للمستخدمين اختيار نسخة أخرى بمعالج Core Ultra 7 355 مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت بسعر يبلغ 1884 دولاراً. وللباحثين عن أقصى مستويات القوة، تتيح الشركة خيارات ترقية تصل إلى ذاكرة عشوائية بسعة 64 جيجابايت فائقة السرعة مع معالجات متطورة تحتوي على ضعف عدد الأنوية لضمان أداء جبار يواكب كافة متطلبات العمل الاحترافي الشاق.