تكنولوجيا: شركة أووستار تطلق جهاز NAS اقتصاديا بفتحات يبلغ عددها 11 ومزودا بشاشة مدمجة وتقنية OCuLink

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوفر إصدار بأسعار معقولة من جهاز WTR Max من شركة أووستار وبدلا من أن يعمل بمعالج من شركة AMD يحزم الطراز الأحدث معالج Intel Core i5 1235U ويحتفظ بتصميم يحتوي على 11 فتحة ولكن الحد الأقصى لدعم أي ذاكرة عشوائية يصل إلى 96 جيجابايت وقدمت الشركة جهاز WTR Max خلال شهر أبريل من عام 2025 وعند الإطلاق كان متوفرا بمعالج Ryzen 7 Pro 8845HS وهو معالج قادر من تشكيلة Hawk Point والآن قدمت الشركة متغيرا بأسعار معقولة من جهاز NAS لضمان أداء مستقر بنسبة 100%

وبالطبع لا يوجد فرق كبير من حيث السعر ولكن بالنسبة لأولئك الذين قد لا يحتاجون إلى الطاقة الإضافية لمتغير شركة AMD فقد تكون المدخرات البالغة 100 دولار تستحق العناء وبشكل أكثر تحديدا يكلف المتغير الأساسي لجهاز WTR Max بمعالج AMD Ryzen 7 Pro 8845HS حوالي 659 دولارا بينما يباع المتغير الأساسي من متغير شركة إنتل الجديد بحوالي 559 دولارا لتوفير خيارات ممتازة تناسب مختلف الميزانيات وتلبي تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم

وهناك اختلاف ملحوظ آخر يتمثل في أن متغير شركة AMD يحتوي على فتحتين من نوع SO DIMM يمكنهما رسميا استيعاب ما يصل إلى 128 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع DDR5 5600 ومن ناحية أخرى يمكن تجهيز متغير شركة إنتل بما يصل إلى 96 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع DDR5 4800 وبخلاف ذلك فإن بقية المواصفات متطابقة تماما لتقديم تجربة استخدام فائقة السلاسة دون استهلاك مساحة كبيرة من موارد النظام

ويشمل ذلك تكوين المنافذ الذي يحتوي على منفذ USB4 واحد ومنفذ OCuLink واحد علما بأن جهاز Aoostar EG02 يباع حاليا بمبلغ 219 دولارا وبفضل هذا الأخير يمكن أن يعمل جهاز NAS ذو 11 فتحة كجهاز كمبيوتر صغير مخصص للألعاب عند تجهيزه بوحدة eGPU ويمكن للمستخدمين أيضا استخدام اللوحات القائمة على تقنية OCuLink لتوسيع دعم التخزين بشكل أكبر ويحتوي جهاز WTR Max على خمس فتحات من نوع M 2 لمحركات أقراص PCIe SSDs وست فتحات لمحركات أقراص SATA وللاتصال بالشبكة يوجد منفذ 10G ومنفذ 2.5G Ethernet وتسلط الشركة الضوء على أن إعداد التبريد بأربع مراوح يمكنه الحفاظ على برودة الأجزاء الداخلية ومن بين الميزات البارزة الأخرى شاشة مدمجة يمكنها إظهار المعلومات الأساسية ودعم ذاكرة ECC ودعم إخراج العرض الثلاثي