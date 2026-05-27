تكنولوجيا: شاومي تطلق جهازا لوحيا مدمجا جديدا من علامة بوكو عالميا بنظام HyperOS 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شاومي الآن جهازا لوحيا جديدا من علامة بوكو ويتوفر جهاز Poco Pad C1 عالميا وخارج الصين ويعمل بنظام HyperOS 3 ويحتوي على سعة تصل إلى 6 جيجابايت ذاكرة عشوائية ويعتبر مدمجا نسبيا بفضل شاشة يبلغ مقاسها 9.7 بوصة وبدأت الشركة بيع أحدث أجهزتها اللوحية دوليا والذي تم إدراجه في وقت سابق من هذا الشهر عبر موقع الشركة العالمي ويعتبر الجهاز الجديد بديلا أصغر لجهاز Poco Pad M1 الذي يباع حاليا بمبلغ 299 دولارا لضمان أداء مستقر بنسبة 100%

وللتلخيص يجمع جهاز Poco Pad C1 بين مجموعة شرائح Snapdragon 6s 4G Gen 2 من شركة كوالكوم وبطارية ضخمة تبلغ سعتها 7600 mAh وشاشة من نوع IPS بمعدل تحديث يبلغ 120 Hz وللإشارة توفر الشاشة دقة عرض تبلغ 2048×1280 بكسل مع سطوع نموذجي يبلغ 500 شمعة وسطوع يبلغ 600 شمعة عند استخدام الجهاز اللوحي بالخارج لتوفير تجربة بصرية واضحة وممتازة تلبي تطلعات كافة المستخدمين بمختلف أنحاء العالم دون استهلاك مساحة كبيرة ذاكرة عشوائية مدمجة لتشغيل التطبيقات

وعلاوة على ذلك يتميز الجهاز اللوحي بسعة من نوع LPDDR4X مخصصة لأي ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين فلاش من نوع UFS 2.2 ومقبس سماعة رأس بمقاس 3.5 مليمتر وحاليا يتوفر جهاز Poco Pad C1 داخل ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وعلى النقيض من ذلك لم يتم إدراج الجهاز اللوحي عبر مواقع شركة شاومي الأخرى حتى الآن ومع ذلك نتوقع أن يطرح الجهاز للبيع في أماكن أخرى بعد حدث الإطلاق العالمي للشركة في 28 مايو لتقديم أحدث التقنيات لجميع المهتمين

ويبدأ سعر الجهاز اللوحي الجديد الذي يبلغ مقاسه 9.7 بوصة من 549 رنجت ماليزي و 179 دولارا سنغافوريا و 4899 بات تايلاندي وهو ما يعادل حوالي 150 دولارا أمريكيا لطراز بسعة تبلغ 4 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 64 جيجابايت وكبديل يمكن تكوين جهاز Poco Pad C1 بسعة تبلغ 6 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت مقابل 629 رنجت ماليزي و 199 دولارا سنغافوريا و 5899 بات تايلاندي وهو ما يعادل حوالي 180 دولارا أمريكيا ويمكن شراء كلا التكوينين للذاكرة باللونين الأزرق أو الرمادي ويرجى مراجعة موقع الشركة لمزيد من التفاصيل