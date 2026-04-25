تكنولوجيا: إنفينيكس تطلق وحش الألعاب الاقتصادي GT 50 Pro بنظام تبريد سائل وبطارية بسعة 6500 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت إنفينيكس هاتفها الجديد والمخصص للألعاب Infinix GT 50 Pro ليقدم تجربة قوية وبسعر اقتصادي ينافس بقوة في الأسواق العالمية. ويعتمد هذا الوحش الجديد في أدائه الجبار على معالج Dimensity 8400 Ultimate المتطور من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 12 جيجابايت لضمان سرعة فائقة في التعامل مع التطبيقات الثقيلة، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية واسعة تصل إلى 512 جيجابايت. وللسيطرة على درجات الحرارة أثناء جلسات اللعب الطويلة، أضافت الشركة نظام تبريد سائل ومبتكر يعتمد على مضخة صغيرة لتوزيع سائل التبريد على مساحة كبيرة جداً داخل الجهاز مما يحافظ على استقرار الأداء ويمنع أي ارتفاع مزعج في الحرارة.

و يتميز الهاتف بشاشة رائعة من نوع AMOLED يبلغ مقاسها 6.78 بوصة وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 144 هرتزاً مع ذروة سطوع هائلة تبلغ 4500 شمعة لتوفير تجربة بصرية فائقة النقاء والوضوح، وهي محمية بطبقة من زجاج جوريلا المتين لضمان أقصى درجات الحماية. ويستمد الجهاز طاقته من بطارية عملاقة تبلغ سعتها 6500 مللي أمبير لتوفر ساعات طويلة من اللعب المتواصل، مع دعم لتقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واطاً والشحن اللاسلكي بقدرة 30 واطاً. ولتعزيز تجربة اللعب بشكل استثنائي، يدعم الهاتف ملحق التبريد الجديد الذي يتيح الشحن اللاسلكي الالتفافي لتزويد الهاتف بالطاقة مباشرة دون المرور بالبطارية مما يمنع تراكم الحرارة بشكل فعال أثناء الاستخدام المكثف.

ولأن هواتف الألعاب لا تكتمل بدون أزرار تحكم مخصصة، زودت إنفينيكس هاتفها الجديد بأزرار كتف ميكانيكية مزدوجة الضغط توفر مستويات حساسية متعددة ونقاط تعيين قابلة للتخصيص لتمنح اللاعبين أفضلية تنافسية حقيقية وتجربة تحكم احترافية. وينطلق الهاتف الجديد بنظام التشغيل أندرويد 16 مع التزام الشركة بتوفير خمس سنوات من التحديثات المستمرة، ويتوفر بثلاثة ألوان جذابة تشمل الأسود والأحمر والفضي لتناسب مختلف الأذواق. وقد بدأت المبيعات الرسمية للهاتف في إندونيسيا بأسعار تنافسية تبدأ من حوالي 376 دولاراً أمريكياً للإصدار الأساسي، وتصل إلى حوالي 434 دولاراً للإصدار الأعلى سعة، في انتظار الإعلان عن مواعيد التوافر الشامل في باقي الأسواق العالمية قريباً.