صعود قوي لسعر العملة الرقمية HYPE رغم تباطؤ النشاط: هل تقييمها مبالغ فيه؟

سجلت عملة HYPE التابعة لمنصة “Hyperliquid” أداء قوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث ارتفعت بنحو 80%، متفوقة بشكل واضح على البيتكوين الذي حقق مكاسب محدودة خلال نفس الفترة.

لكن هذا الصعود السعري لا يعكس بالكامل واقع أداء المنصة على المستوى الأساسي.

يشير تقرير حديث إلى أن تقييم العملة أصبح مرتفع مقارنة بإيراداتها، حيث وصل مضاعف السعر إلى المبيعات إلى مستويات قريبة من الذروة، في وقت يُفترض أن تتراجع فيه التقييمات عادة.

كما انخفضت رسوم المنصة الفصلية بنسبة ملحوظة، رغم بقائها أعلى على أساس سنوي.

وعلى صعيد النشاط، لا تزال “Hyperliquid” تهيمن على سوق المنصات اللامركزية للعقود الدائمة، لكنها شهدت تراجع في بعض المؤشرات المهمة، مثل انخفاض حجم الفائدة المفتوحة وتراجع التدفقات الواردة، مع خروج مئات الملايين من الشبكة خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، أظهرت بعض المؤشرات إشارات إيجابية، مثل زيادة عدد المستخدمين النشطين ونمو ملحوظ في إطار HIP-3 الذي يسمح بإطلاق منصات تداول فرعية، ما ساهم في رفع حجم التداول ضمن هذا النظام بشكل كبير.

كما استمرت عمليات إعادة شراء العملة في تقليل العرض، ما تسبب في ضغط انكماشي، لكنه لم يكن كافيا لتعويض التباطؤ في بعض جوانب النشاط.

بشكل عام، يعكس أداء HYPE حالة من التباين، حيث يتقدم السعر بوتيرة أسرع من نمو الاستخدام والإيرادات، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذا الصعود.

