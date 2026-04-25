هل تهدد الحوسبة الكمومية عملة البيتكوين حقا؟ إليكم وجهة نظر مختلفة للموضوع!

تشير مخاوف متزايدة إلى أن الحوسبة الكمومية قد تشكل تهديد للبيتكوين، لكن تحليل حديث يقلل من حجم هذا الخطر ويضعه في سياق أكثر واقعية.

يرى المحلل “جيمس تشيك” أن السيناريو الأسوأ، والمتمثل في اختراق عملات قديمة وبيعها في السوق، لن يؤدي إلى انهيار كارثي كما يُشاع، بل سيكون أقرب إلى دورات السوق المعتادة.

ويعود الجدل إلى رقم متداول يبلغ 6.9 مليون بيتكوين يُعتقد أنها معرضة للخطر بسبب انكشاف مفاتيحها العامة.

لكن “تشيك” يوضح أن هذا الرقم مضلل، حيث ينقسم إلى فئات مختلفة من حيث مستوى الخطورة.

جزء صغير من هذه العملات موجود في عناوين حديثة يملكها مستخدمون نشطون يمكنهم التحرك بسرعة إذا ظهرت تهديدات جديدة.

بينما النسبة الأكبر تعود إلى منصات تداول ومؤسسات مالية، يُرجّح أنها تعمل بالفعل على تعزيز الحماية.

أما الجزء الأكثر حساسية، فيتمثل في نحو 1.7 مليون بيتكوين من الحقبة الأولى (عناوين ساتوشي)، والتي يُعتقد أن معظمها مفقود منذ سنوات.

ورغم ذلك، يعتقد “تشيك” أن السوق قادر على امتصاص هذا الحجم من العرض، مستندا إلى بيانات تُظهر أن السوق يستوعب يوميا ما بين 10 آلاف و30 ألف بيتكوين خلال فترات الصعود، ما يعني أن تصفية هذا المخزون قد تمتد على عدة أشهر دون انهيار مفاجئ.

كما أشار إلى مقترحات تقنية تهدف إلى تقليل الأثر، مثل تقييد عدد هذه المعاملات في كل كتلة، ما يمنح الشبكة وقت كافي للتكيف مع أي تحديثات أمنية مستقبلية.

وفي ختام تحليله، طرح تساؤل مهم مفاده:

هل سيكون توزيع هذه العملات على السوق كارثة فعلا، أم خطوة نحو توسيع قاعدة ملكية البيتكوين بدلا من بقائها مجمدة إلى الأبد؟

