الحصيني: أمطار “المراويح” تسجل مستويات جيدة وتحمل مؤشرات إيجابية للموسم

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 25 أبريل 2026 02:23 مساءً - أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن موسم أمطار “المراويح” خلال العام الحالي يسير بمعدلات جيدة بشكل عام، مع تسجيل بعض المناطق نسب هطول أعلى من المتوسط، ما يعكس مؤشرات إيجابية على الحالة المطرية في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن نحو ثلثي الموسم قد انقضيا، فيما يتبقى الثلث الأخير، موضحًا أن حسابات العرب الفلكية والمناخية تشير إلى استمرار موسم الأمطار حتى الثلث الأول من شهر ذي الحجة، وهو ما يمنح فرصًا إضافية لتحسن كميات الهطول خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد أن توزيع الأمطار لم يكن متساويًا بين جميع المناطق، حيث شهدت بعض المواقع كثافة ملحوظة، بينما جاءت كميات أخرى ضمن النطاق الطبيعي، في ظل تأثيرات مناخية متباينة.

وفي سياق متصل، دعا الحصيني خطباء الجوامع إلى الإكثار من الدعاء بنزول الغيث والرحمة، مؤكدًا أهمية الجانب الروحي إلى جانب المعطيات المناخية، معربًا عن أمله في استمرار تحسن الحالة المطرية بما يعود بالنفع على البلاد والعباد.