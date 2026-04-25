محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، اجتماع مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

 

وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترأستُ اجتماع مجلس الأمناء لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.. اعتمدنا خلاله تقرير الأعمال السنوي، حيث كان إجمالي إنفاق المؤسسة خلال العام السابق 2.3 مليار درهم.. ووصلت المساعدات لأكثر من 165 مليون نسمة في 122 دولة. اختارت صناعة الأمل.. واختارت بناء الحياة.. واختارت الوقوف مع الإنسان أينما كان».

