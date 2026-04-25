مؤشرا ناسداك وإس آند بي 500 يغلقان عند مستويات قياسية بدعم من إنتل وآمال استئناف محادثات أمريكا وإيران

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتجدد الجدل حول آفاق سعر عملة الريبل على المدى الطويل، مع تصاعد التوقعات المتفائلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في مقابل تحذيرات من قيادة شركة Ripple.

ففي حين تشير بعض التقديرات إلى إمكانية صعود العملة إلى 15 دولاراً خلال دورة صعود قوية في سوق العملات الرقمية، رفض المدير التقني السابق للشركة ديفيد شوارتز مزاعم وجود خطط حكومية سرية أو صفقات خفية، ما أضعف توقعات حدوث قفزة كبيرة مدفوعة بتبني مؤسسي واسع.

شوارتز يرفض روايات “الإطلاق السري”

نفى شوارتز بشكل قاطع التكهنات التي تشير إلى أن Ripple تعمل بهدوء على تنفيذ استراتيجية ضخمة لاعتماد الريبل خلف الكواليس، خاصة بالتعاون مع البنوك المركزية.

وفي تعليقه على منصةس إكي، قال إن من يصدقون هذه الروايات “يخدعون أنفسهم”، موضحاً أن اتفاقيات السرية (NDAs) أمر طبيعي في شراكات الشركة، لكنها لا تعني وجود حدث ضخم مخفي سيُعلن قريباً.

كما شدد على أن التعامل مع البنوك المركزية لا يعني بالضرورة اقتراب اعتماد الريبل على نطاق واسع.

تشكيك في توقعات 50 إلى 100 دولار

وفي وقت سابق، أبدى شوارتز تحفظه أيضاً تجاه التوقعات المتطرفة التي تتحدث عن وصول سعر الريبل إلى ما بين 50 و100 دولار في المدى القريب.

وقال إنه لا يشعر بالارتياح لدعم مثل هذه التقديرات، مشيراً إلى صعوبة التنبؤ بأسواق العملات الرقمية، مستشهداً بأن وصول البيتكوين إلى 100 دولار كان يبدو مستحيلاً في السابق.

السوق يعكس التوقعات الحقيقية

أوضح شوارتز أن الأسعار الحالية تعكس في الواقع قناعات المستثمرين الفعلية بشأن مستقبل العملة.

وأشار إلى أنه لو كان عدد كبير من المستثمرين يعتقد بوجود فرصة حقيقية (حتى بنسبة 10%) لوصول الريبل إلى 100 دولار خلال سنوات قليلة، لما تم تداولها حالياً عند مستويات أقل بكثير من 10 دولارات.

وأضاف أن غياب هذا الاعتقاد القوي هو ما يفسر بقاء السعر دون تلك المستويات.

توقعات الذكاء الاصطناعي تعيد إشعال الجدل

رغم هذه التحفظات، أعادت توقعات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الجدل إلى الواجهة، خاصة بعد طرح سيناريو يفترض وصول الإيثريوم إلى 54 ألف دولار.

وفي هذا السياق، توقع روبوت Grok—التابع لـ إيلون ماسك—أن يستفيد الريبل من الزخم العام للسوق، مرجحاً نطاقاً بين 8 و15 دولاراً في حالة دورة صعود قوية مدعومة بعوامل مثل وضوح التشريعات وتدفقات صناديق ETF وزيادة التبني.

لكنه أشار أيضاً إلى أن تجاوز 20 دولاراً سيتطلب “موجة مضاربية مفرطة”، مؤكداً أن هذه التوقعات تبقى ضمن إطار التكهنات.

آراء نماذج أخرى

رأى تشات جي بي تي أن فرص ارتفاع الريبل تعتمد بشكل أساسي على تبني فعلي في أنظمة المدفوعات العالمية والبنية المالية.

أما Claude، فقدم تقديراً أكثر تحفظاً، مشيراً إلى أن وصول السعر إلى 15 دولاراً يتطلب رفع القيمة السوقية إلى نحو 870 مليار دولار، وهو أمر ممكن فقط في ظروف استثنائية تشمل تدفقات مؤسسية ضخمة وموافقات تنظيمية واسعة.



الخلاصة

رغم التوقعات المتفائلة، يبقى المسار المستقبلي لـ الريبل مرتبطاً بعوامل معقدة، أبرزها التبني المؤسسي، والتنظيم، وأداء السوق ككل. وبينما توفر نماذج الذكاء الاصطناعي سيناريوهات صعودية، فإن قيادة Ripple تؤكد أن الواقع أقل دراماتيكية، وأن الأسواق تميل في النهاية إلى تسعير التوقعات بشكل عقلاني.