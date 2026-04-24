البيتكوين فوق 78 ألف دولار ويتجه لتحقيق رابع مكاسب أسبوعية على التوالي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يواصل الصعود في سوق الصرف الأجنبي

•تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران فى مضيق هرمز

•أسعار النفط العالمية تتداول قرب أعلى مستوى في أسبوعين

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



انخفضت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى في قرابة أسبوعين ،على وشك تكبّد خسارة أسبوعية ،بسبب ضغط صعود الدولار الأمريكي وأسعار النفط وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.



رغم ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وتصاعد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، غير أن احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في أبريل الجاري لا تزال ضعيفة جداً.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى (4,659.09$) الأدنى منذ 13 أبريل الجاري ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,693.02$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,711.21$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.0%،في ثالث خسارة في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب تصاعد الصراع السياسي بين الولايات المتحدة وإيران.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب منخفضة حتى اللحظة بحوالي 3.75% ،على وشك تكبّد أول خسارة فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الصعود مع تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن، حيث لا تزال الولايات المتحدة وإيران على خلافٍ بشأن وقف إطلاق النار، والحصار، والملفات النووية، والسيطرة على المضيق.



تلك الخلافات تُبقي الممر المائي الاستراتيجي مغلقًا فعليًا، ويُنذر بصدمةٍ في قطاع الطاقة تُلحق ضررًا بالاقتصادات العالمية.



أراء وتحليلات

قالت سكاي ماسترز، رئيسة أبحاث الأسواق في بنك أستراليا الوطني: على الرغم من تمديد ترامب لوقف إطلاق النار، لا تزال التوترات مرتفعة مع رفض إيران إعادة فتح مضيق هرمز واستمرار الحصار البحري الأمريكي، مما يزيد من خطر انقطاع الإمدادات لفترة طويلة.



وأضافت ماسترز: أن المخاطر الاقتصادية والتجارية القصوى مُسعّرة بأقل من قيمتها الحقيقية، وأن ضغوط التضخم ستستمر حتى نهاية العام.



مستجدات الحرب الإيرانية

•ترامب: طهران ترغب في إبرام اتفاق، لكن قيادتها تعيش حالة من الاضطراب.

•ترامب: لسنا فى عجلة لإبرام اتفاق، لكن إذا لم ترغب إيران في ذلك، "فسأُنهي الأمر عسكريًا".

•وصف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الحصار والتهديدات الأمريكية بأنها "العقبات الرئيسية" أمام أي مفاوضات حقيقية.

•تواصل باكستان جهودها لإحياء "محادثات السلام" بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

•إيران تستولي على سفينة جديدة في مضيق هرمز، مُتحديةً التفوق البحري الأمريكي.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الجمعة بمتوسط 0.75% ،لتحافظ على مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،مع التداول قرب أعلى مستوياتها فى أسبوعين ،بسبب تصاعد مخاوف توقف إمدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي،مع استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.



ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



الفائدة الأمريكية

•قال كيفن وارش، المرشح لمنصب كبير أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الثلاثاء إنه لم يقدم أي وعود لترامب بشأن خفض أسعار الفائدة.

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل مستقر حاليًا عند 99% ، وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الذهب

قال"كلفن وونج"محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا : إنه طالما استمر خطر إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، سيستمر تداول النفط عند مستويات مرتفعة، مما يضغط على أسعار الذهب.



وأضاف وونج: لا يزال الذهب محصورًا في نطاق جانبي، بين المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا عند حوالي 4,900 دولار ، وأدنى مستوى له هو المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا عند 4,645 دولارًا ،والخروج من هذا النطاق يتوقف على ما يحدث في الشرق الأوسط.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الخميس بنحو 1.72 طن متري،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي،لينزل الإجمالي إلى 1,049.19 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 13 أبريل الجاري.



نظرة فنية

سعر الذهب يستعد لكسر دعمه الحالي - توقعات اليوم – 24-04-2026