النحاس يتراجع مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتجه الدولار لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وسط تداولات هادئة نسبياً، في ظل تراجع الآمال بشأن تهدئة سريعة للتوترات في الشرق الأوسط نتيجة تعثر مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي الوقت الذي مددت فيه لبنان وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بينهما لمدة ثلاثة أسابيع قبل انتهائه يوم الأحد، استعرضت إيران سيطرتها على مضيق هرمز عبر نشر لقطات لقواتها وهي تقتحم سفينة شحن ضخمة، ما أبقى توقيت إعادة فتح أهم ممر شحن في العالم غير واضح، ودعم ارتفاع أسعار النفط.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية مثل الين واليورو، بنسبة 0.1% إلى 98.75، لكنه ظل في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي بنحو 0.5%. وارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.169 دولار.

كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1%، رغم أن بيانات مبيعات التجزئة البريطانية القوية لشهر مارس لم تُحدث تأثيراً يُذكر في الأسواق.

وقال تومي فون برومسن، إن "السمة الرئيسية للأسبوع الماضي هي غياب أي تقدم حقيقي في محادثات السلام، وهو ما يجعل الأمور صعبة على الأسواق في ظل عدم وجود إطار زمني واضح".

وارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.5% إلى 106.60 دولار للبرميل.

واستفاد الدولار من الطلب عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين. فقد ارتفع في مارس مع تصاعد المخاوف بشأن الصراع، قبل أن يتراجع جزئياً هذا الشهر مع تنامي التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل.

وقال شو سوزوكي إن "النفط والدولار لا يزالان يتحركان بشكل متقارب، ومع ارتفاع أسعار الخام مجدداً، يبدو أن الدولار سيبقى قوياً نسبياً".

في المقابل، استقر الين الياباني بعد أربعة أيام من الخسائر، ليرتفع بنسبة 0.1% إلى 159.7 مقابل الدولار.

ترقب قرارات البنوك المركزية

يتجه المستثمرون الآن إلى أسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية، حيث من المنتظر أن تعلن كل من بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي قراراتها بشأن السياسة النقدية.

وأوضح فون برومسن أن "الرسالة الأساسية من البنوك المركزية حتى الآن هي تبني نهج الانتظار والترقب"، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على التوجيهات المستقبلية، في ظل تقييم صناع السياسات لتأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة والتداعيات الثانوية للتضخم.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع دون تغيير في 30 أبريل، قبل رفعه في يونيو، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز، في محاولة للحد من تأثير صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب على اقتصاد منطقة اليورو.

وفي اليابان، تباطأ التضخم الأساسي إلى ما دون هدف 2% للشهر الثاني على التوالي في مارس، لكن من المتوقع أن يعود للارتفاع في الأشهر المقبلة مع تمرير الشركات لارتفاع تكاليف الوقود الناتجة عن صراع الشرق الأوسط.

ومن المرجح أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، مع الإشارة إلى استعداده لرفعها مستقبلاً لمواجهة الضغوط التضخمية.

وأكدت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، استعداد السلطات لاتخاذ "إجراءات حاسمة" ضد التحركات المضاربية في سوق العملات.

وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.7135 دولار أمريكي، كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة مماثلة إلى 0.5859 دولار.

وفي سوق العملات الرقمية، استقر سعر بيتكوين عند 77,895.85 دولار تقريباً.