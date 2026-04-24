تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 24-04-2026

صعد سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، مع تأثر السعر بتماسك مستوى الدعم الرئيسي 4,700$، ليحاول بذلك تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يبقي على فرص الارتداد السلبي قائمة.