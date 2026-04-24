"نيويورك تايمز": الحرب على إيران تستنزف مخزون الأسلحة الأميركي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم الجمعة، 24 أبريل 2026، بأن واشنطن تستنفد مخزونها من "الأسلحة الحساسة"، جرّاء الحرب على إيران.

وأضافت نقلا عن مصادر مطلعة، أن الجيش الأميركي استهلك منذ بداية الحرب على إيران نحو 1100 صاروخ كروز بعيد المدى، وهي صواريخ طورت أساسا لاحتمال اندلاع حرب مع الصين.

وأشارت المصادر إلى أن هذا العدد يقارب إجمالي ما تبقى لدى الولايات المتحدة من هذه الصواريخ في مخزونها. كما أُطلق أكثر من 1000 صاروخ "توماهوك"، أي ما يعادل نحو عشرة أضعاف ما يُشترى سنوياً.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تنقل قنابل وصواريخ ومعدات من آسيا وأوروبا إلى الشرق الأوسط، وتسعى في الوقت نفسه إلى إيجاد طرق لزيادة الإنتاج.

وحذر من أن جهود وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) لتعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، قد تقلل من مستوى استعدادها لمواجهة خصوم تقليديين محتملين مثل روسيا والصين.

