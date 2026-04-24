عبدالله بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية.

وجرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، ومدى التطور الذي تشهده، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم تطلعاتهما نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان مجمل القضايا والتحديات في المنطقة، وسبل الدفع نحو تخفيف التصعيد، والعمل على الوصول إلى حلول تضمن السلام والتنمية والازدهار المستدام لشعوبها.