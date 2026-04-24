الاتحاد الأوروبي: غياب خبراء نوويين قد يُضعف اتفاق إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الجمعة، ضرورة إشراك خبراء نوويين في المحادثات مع إيران، محذّرة من أن غيابهم قد يقود إلى نتائج عكسية، وقالت إن "إذا لم يحدث ذلك فسينتهي بنا المطاف بإيران أكثر خطورة".

وأضافت، قبيل قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص، أن حصر المحادثات في الملف النووي فقط "دون وجود خبراء نوويين على طاولة المفاوضات" سيؤدي إلى "اتفاق أضعف من خطة العمل الشاملة المشتركة".

واعتبرت أن تجاهل ملفات أخرى، مثل برامج الصواريخ ودعم إيران لوكلائها والأنشطة الهجينة والإلكترونية في أوروبا، قد يُفضي أيضًا إلى زيادة المخاطر المرتبطة بإيران.

