الصين تدعو رعاياها لمغادرة إيران في أقرب وقت ممكن

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعت الصين، اليوم الجمعة، مواطنيها في إيران إلى مغادرة البلاد "في أقرب وقت ممكن" والتوجه إلى مناطق آمنة، محذّرة من استمرار المخاطر الأمنية في ظل الحرب الدائرة، رغم إعادة فتح أجزاء من المجال الجوي، وسط ظروف وصفتها بأنها "معقدة ومتغيرة".

وبحسب بيان صادر عن السفارة والقنصليات الصينية في إيران، فإن الوضع الإقليمي لا يزال هشًا، ودعت المواطنين إلى تجنب المواقع الحساسة كالمؤسسات الحكومية والعسكرية، والتواصل الفوري مع الأجهزة الأمنية المحلية والبعثات الدبلوماسية في حالات الطوارئ.

وحذّر البيان من أن السفر إلى إيران رغم هذه التحذيرات قد يعرّض الأفراد لمخاطر كبيرة ويحدّ من إمكانية تقديم الدعم القنصلي، وذلك في ظل استمرار التوتر رغم هدنة أُعلنت في 8 نيسان/أبريل، والحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير وأسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل.

المصدر : عرب 48