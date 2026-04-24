اخبار العالم

هيغسيث: أميركا توسع حصار إيران على "نطاق عالمي"

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، ⁠اليوم الجمعة، أن ​الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة ​على ‌إيران يتسع ⁠إلى ​نطاق عالمي، وأن إيران لديها فرصة ‌لعقد "صفقة جيدة" مع واشنطن.
وأضاف ‌هيغسيث للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي  في مقر البنتاغون "حصارنا يتوسع ويمتد ​إلى نطاق عالمي".
وتابع، متحدثا إلى جانب الجنرال ​دان ‌كين رئيس ⁠هيئة ​الأركان المشتركة ‌الأميركية "لا يُسمح لأي سفينة بالإبحار من ‌مضيق هرمز إلى ​أي مكان في العالم دون إذن ​من ‌البحرية ⁠الأميركية".
وأشار ‌إلى ‌أن البحرية الأميركية ⁠أعادت حتى الآن ​34 سفينة من مضيق هرمز.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

