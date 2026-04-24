شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 24-04-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-04-24 16:04PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، مع تأثر السعر بتماسك مستوى الدعم الرئيسي 4,700$، ليحاول بذلك تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يبقي على فرص الارتداد السلبي قائمة.