هكذا احتفلت عائلة جيجي حديد بعيد ميلادها

دبي - فريق التحرير: ​في أجواء مليئة بالحب والتقدير، احتفلت عارضة الأزياء جيجي حديد يوم الثالث والعشرين من أبريل بعيد ميلادها الحادي والثلاثين، لتطوي عاماً آخر من النجاحات التي رسّخت مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الموضة في العصر الحديث.

​وقد حرصت والدتها “يولاندا حديد” على الاحتفاء بهذه المناسبة بطريقة خاصة، حيث شاركت عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” صوراً مؤثرة تجمعها بابنتها وأرفقتها برسالة دافئة تعبر عن عمق مشاعرها، حيث كتبت: ​”عيد ميلاد سعيد، يا حبيبتي، أدعو أن يأتي طريقك في كل يوم بالحب والصحة والسعادة. شكراً لكونك ابنة مذهلة وأماً استثنائية وأفضل صديقة يمكن لأي شخص أن يتمنّاها. شكراً لكونك في هذه الرحلة معي ولأنك تجعلينني فخورة بكِ كل يوم.”

أما شقيقتها بيلا حديد كتتب: “عيد ميلاد سعيد لأفضل صديقة في حياتي، يا قلبي، يا مُلهمتي، يا مُرشِدتي، يا أختي، يا مكاني السعيد… إلى الأبد وإلى الأبد وإلى الأبد. شكرًا لأنك تعلّمينني، وشكرًا لأنك تحبينني.

تزدادين روعةً وحكمةً وجمالًا وتألقًا عامًا بعد عام.

أنا محظوظة لأنني أختك، ولأنني أراكِ تخوضين الحياة بأجمل طريقة ممكنة، وهذا يجعلني فخورة بكِ جدًا. أحبكِ كثيرًا لدرجة تؤلمني يا أختي الغالية”.

منذ انطلاقتها، لم تكن جيجي مجرد وجه جميل على منصات العرض، بل استطاعت بفضل ذكائها الفني وحضورها القوي أن تتحول إلى مرجع بصري للأناقة المعاصرة. وتتميز جيجي، التي وُلدت عام ١٩٩٥، بقدرتها الفائقة على الموازنة بين الجرأة في الاختيارات والبساطة الراقية، مما جعل هويتها الشخصية حاضرة بقوّة في كل إطلالاتها وأعمالها.

​ومع دخولها عامها الـ ٣١، تواصل جيجي حديد إلهام الملايين حول العالم، ليس فقط من خلال مسيرتها المهنية المتألقة في عالم الأزياء، بل أيضاً من خلال دورها كأم ملهمة وشخصية مؤثرة توازن ببراعة بين حياتها المهنية الصاخبة ومسؤولياتها العائلية، محتفظةً دائماً بتواضعها وقربها من جمهورها.