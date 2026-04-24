بدء اجتماع الاطار التنسيقي لاختيار مرشح رئاسة الوزراء

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن “الاجتماع انطلق بحضور قيادات بارزة في الإطار، وسط حراك سياسي مكثف للتوصل إلى توافق بشأن مرشح رئاسة الحكومة”.وأضاف، أن “الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى حسم هذا الاستحقاق، في ظل استمرار المشاورات بين القوى السياسية”

وصول عدد من قادة الإطار التنسيقي تمهيداً لاجتماع حسم مرشح رئاسة الحكومة

وكان قد أفاد مصدر سياسي، اليوم الجمعة، بوصول عدد من قادة الإطار التنسيقي إلى موقع الاجتماع تمهيداً لعقد جلسة مخصصة لحسم ملف اختيار مرشح رئاسة الحكومة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن “الاجتماع يشهد حتى الآن وصول كل من السيد عمار الحكيم، وهادي العامري، ونوري المالكي، وأحمد الأسدي، وحيدر العبادي”.