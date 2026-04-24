شكرا لقرائتكم خبر عن سهم إنتل يقفز إلى مستوى قياسي مع مؤشرات على ازدهار رقائق المعالجات المركزية في عصر الذكاء الاصطناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، مع تحسن معنويات المستثمرين بفعل تجدد الآمال في استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، إلى جانب صعود قوي في سهم إنتل.

ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد، مع احتمال استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة، بحسب مصدر باكستاني.

ويأتي هذا التطور بعد أسبوع اتسم بالجمود بين واشنطن وطهران، حيث واصلت الولايات المتحدة حصارها البحري للموانئ الإيرانية، بينما احتجزت إيران سفناً حاولت عبور مضيق هرمز.

وقال مارك مالك، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Siebert Financial: "لقد تجاوزنا ذروة عدم اليقين... المتداولون الأكثر جرأة دخلوا أولاً، والآن يلحق بهم المستثمرون الذين يخشون تفويت الفرصة".

أداء المؤشرات

بحلول الساعة 09:45 صباحاً بتوقيت نيويورك:

تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.35%

ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.21%

صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.63%



ولا تزال أسعار النفط تمثل مصدر القلق الأكبر، إذ تبقى عقود خام برنت أعلى بنحو 44% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، نتيجة اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز.

ورغم ذلك، يرى بعض المستثمرين أن التراجعات الأخيرة تمثل فرصة للشراء، خاصة مع وصول مؤشري S&P 500 وناسداك إلى مستويات قياسية مؤخراً، مدعومين بقوة أساسيات الاقتصاد الأمريكي.

وقال مانيش كابرا، استراتيجي الأسهم الأمريكية لدى سوسيتيه جنرال: "الأسهم الأمريكية تبدو أقل تأثراً بصدمة النفط مقارنة بغيرها، كما أن وتيرة ارتفاع الأسعار أصبحت أقل حدة، ما يطمئن المستثمرين".

قطاع التكنولوجيا يقود المكاسب

قفز سهم إنتل بنسبة 24.5% إلى مستوى قياسي، بعد توقعات قوية للإيرادات في الربع الثاني، بينما ارتفع سهم إيه إم دي بنسبة 12.5%.

كما صعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 3.5%، متجهاً لتسجيل جلسته الثامنة عشرة على التوالي من المكاسب.

وقاد قطاع تكنولوجيا المعلومات المكاسب بارتفاع 1.2%، في حين حدّ تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.4% من صعود السوق.

في المقابل، ضغطت خسائر أسهم مالية كبرى مثل غولدمان ساكس وجي بي مورغان على مؤشر داو جونز.

شركات وأحداث بارزة

تراجع سهم منصة التعليم الإلكتروني Coursera بنسبة 14.2% بعد نتائجها الفصلية.

كما أطلقت شركة DeepSeek الصينية نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي متوافقاً مع رقائق هواوي، لكن الأسهم الأمريكية التي تأثرت سابقاً بهذه التكنولوجيا أظهرت تماسكاً نسبياً، حيث ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 1%.

ترقب الفيدرالي

يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، للحصول على إشارات بشأن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد.

وتشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 99.5% أن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، وفق بيانات LSEG.