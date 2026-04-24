انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تقديم مرشحِ الكتلة الأكثرِ عدداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر رئيس الجمهورية في تدوينة على منضة (x)، أنه "نؤكد ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تقديم مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً لا يحتمل التأخير، ومسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع".



وأضاف أن "الإسراع في إنجاز هذا المسار يعزز الاستقرار السياسي، ويضمن انتظام عمل المؤسسات، ويستجيب لتطلعات المواطنين في قيام حكومة قادرة على أداء مهامها وخدمة مصالحهم، لاسيما في ظل ظرفٍ حساس يستدعي تغليب المصالح العليا للبلد".