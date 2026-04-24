القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية النوعية خلال الـ72 ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق تقدم ميداني وتكبيد مليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها خسائر كبيرة في عدد من المحاور.

وأوضحت، في بيان، أن العمليات شملت محور النيل الأزرق، حيث تمكنت القوات من تحرير منطقة مقجة بالكامل، وتدمير 4 عربات قتالية، والقضاء على عشرات من عناصر المليشيا، إضافة إلى أسر عدد منهم، فيما فرّت بقية العناصر من مواقع الاشتباك.

وفي محور غرب كردفان، رصدت القوات حشدًا عسكريًا ضم 10 دبابات وعددًا من المدرعات بمنطقة السنوط، في محاولة لتوسيع العمليات شرقًا، قبل أن تتعامل معها القوات المسلحة، مدمّرةً 10 دبابات و6 مدرعات و18 عربة قتالية، مع تشتيت بقية العناصر.

كما نفذت القوات عمليات نوعية في محور شمال كردفان، أسفرت عن تدمير 7 عربات قتالية والقضاء على عدد من عناصر المليشيا، فيما استهدفت في محور جنوب دارفور تمركزات للعدو ومنصات للطائرات المسيّرة ومستودعات للأسلحة والذخائر والوقود، ما أدى إلى شل قدراته العملياتية.

وفي محور وسط وشمال دارفور، استهدفت القوات تجمعات للمليشيا بدقة، أسفرت عن تدمير 6 عربات قتالية وسقوط قتلى في صفوفها.

وأكدت القيادة العامة أن هذه العمليات تعكس تفوق القوات المسلحة ميدانيًا، واستمرارها في تنفيذ مهامها الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار